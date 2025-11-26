Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 21:00, με συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου στην πλατεία Ελευθερίας – Από τις 19:30 το κέντρο της πόλης πλημμυρίζει με μουσική από την μπάντα κρουστών Batala Creta και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου

Όλα είναι έτοιμα για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας, την Παρασκευή 28/11 στις 21:00,η οποία θα συνοδευτεί με «αθόρυβα» πυροτεχνήματα και με τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και θα ανοίξει τον κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην πόλη 2025».

Με το μήνυμα «Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί!», οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού βάζουν την πόλη σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 28/11. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 19:30από την πλατεία των Λιονταριών,απ’ όπου η δυναμική μπάντα βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta θα ξεσηκώσει με ρυθμούς SambaReggae την καρδιά της πόλης για να καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας. Στις 20:15 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου δίνει ραντεβού με κατοίκους και επισκέπτες της πόλης στη Λότζια από όπου θα ξεκινήσει την μουσική της διαδρομή για να καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Ντένης Σκανδαλάκη θα μας ταξιδέψει από σκηνής με τις χαρούμενες εορταστικές μελωδίες της.

Στις 21:00, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, η οποία και φέτος θα πραγματοποιηθεί με την ρίψη «αθόρυβων» πυροτεχνημάτων.

Η ξεχωριστή βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία του αγαπημένου τραγουδοποιού Νίκου Πορτοκάλογλου. Με σχεδόν σαράντα χρόνια, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και δημιουργικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, έχει διαγράψει μια πορεία σπάνιας συνέπειας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Με λόγο ουσιαστικό, μελωδίες που αντέχουν στον χρόνο και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία, συνεχίζει να εμπνέει και να συνοδεύει το κοινό του μέσα από τα τραγούδια του.Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η μπάντα του παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σταθμούς από ολόκληρη τη δισκογραφία του – από τα χρόνια των Φατμέ έως και τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του.Μαζί του η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, μια νεαρή ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για τις φωνητικές της ικανότητες αλλά και την σκηνική της παρουσία.

Συντελεστές: Ανδριάνα Αχιτζάνοβα (τραγούδι, νέι), Μάριος Λαζ Ιωαννίδης (μπάσο, φωνητικά), Κατερίνα Λιάκη (πλήκτρα), Σοφοκλής Γκέκας (τύμπανα), Ηλίας Λαμπρόπουλος (βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά), Αλέξανδρος Ζουγανέλης: (σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά)Άκης Πασχαλάκης (ηχοληψία p.a), Αγαπητός Καταξάκης (ηχοληψία stage), Μελίνα Ζερβάκη (φωτισμοί).

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο καθημερινά εμπλουτίζεται, μπορείτε να το παρακολουθείτε από εδώ: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το διάστημα από 7 Δεκεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026, θα λειτουργήσει και η Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο κέντρο του Ηρακλείου για την οποία προβλέπονται 29 θέσεις,στις οποίες θα τοποθετηθούν τα ξύλινα Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια. Οι 8 από αυτές, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν σε φιλανθρωπικά σωματεία, έπειτα από κλήρωση που θα διεξάγει το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων του Δήμου Ηρακλείου, βρίσκονται στα σημεία:

Δικαιοσύνης και Έβανς (2)

Οδός 1866 (σταυρός)

Ίδης και ΤαγματάρχουΤζουλάκη (2)

Πλατεία Καλλεργών

Έναντι Λότζια

Δαιδάλου και Αποστόλου Παύλου (Λιοντάρια)

Οι υπόλοιπες θέσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις, βρίσκονται στην Λ. Δικαιοσύνης, στην πλ. Δασκαλογιάννη, στη συμβολή της 1866 και της Λ. Δικαιοσύνης, καθώς στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου (Λιοντάρια).