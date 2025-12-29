Για σήμερα, Δευτέρα 29 και αύριο Τρίτη 30 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Οι Kultur Multur είναι μια χαρούμενη μουσική παρέα από το Ηράκλειο της Κρήτης που σκοπό έχουν να προσφέρουν απλόχερα διασκέδαση σε παιδιά κάθε ηλικίας. Τραγούδια και μουσικές μπλέκονται όλα μαζί σε ένα κουβάρι και ταξιδεύουν τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους σε μέρη μακρινά. Και για να μεταδώσουμε λίγο από το πνεύμα των ημερών, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει πολλά αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να τραγουδήσουμε και να ταξιδέψουμε στον κόσμο των Kultur Multur!! Οι Kultur Multur είναι οι: Ευτυχία Βαρούχα (φωνητικά), Ξενοφών Ζαμπούλης (ακουστική κιθάρα, φωνητικά), Γιάννης Μητάκης (ντραμς, κρουστά), Αριάδνη Πρατικάκη (βιολί, φωνητικά), Μαρία Ταβαντζοπούλου (φωνητικά), Ιάκωβος Τριχάκης (πιάνο, φωνητικά) Λευτέρης Τριχάκης (ηλ. κιθάρα), Νίκος Χρηστάκης (ακορντεόν, φυσαρμόνικα, φωνητικά)

Η Χορωδία “Ιωνία Αηδών” συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Έντεχνο ελληνικό τραγούδι και παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μελωδίες αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, συγκίνηση και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της χορωδίας έχει η Λένα Χατζηγεωργίου.

Οι Χορωδίες του Ωδείου Κρήτης – η Παιδική και η Νεανική – αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα και πιο ζωντανά σύνολα του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου του Ιδρύματος. Με πολυετή λειτουργία και σταθερή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης, οι χορωδίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την καλλιέργεια της φωνής ως μουσικού οργάνου, την ανάπτυξη της μουσικότητας και την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών μέσα από συλλογική δημιουργία.

Το ρεπερτόριο των χορωδιών εκτείνεται από κλασική και νεοκλασική δημιουργία έως σύγχρονη ελληνική και διεθνή μουσική, παραδοσιακές μελωδίες, έργα για παιδικές χορωδίες, αλλά και θεματικές παραστάσεις που συνδυάζουν μουσική, λόγο και θεατρικότητα. Οι χορωδίες συμμετέχουν σε συναυλίες, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και συμπράξεις με άλλα μουσικά σύνολα και ορχήστρες, προάγοντας τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική παιδεία της νέας γενιάς.

Κεντρική αποστολή των χορωδιών είναι να προσφέρουν στα παιδιά και στους νέους ένα περιβάλλον δημιουργίας, πειθαρχίας και συναισθηματικής έκφρασης, όπου η μουσική δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο μελέτης, αλλά τρόπο σκέψης, καλλιέργειας και συλλογικής εμπειρίας.

Μέλη παιδικής χορωδίας: Αναγνωστάκη Δέσποινα, Γενιτσαρίδης Γιώργος, Γιακουμάκη Μυρτώ, Δρακωνακη Χαρά, Καμπουράκη Νεκταρία, Καρακατσάνη- Γουβιανάκη Μαριάννα, Μαρινάκη Ελευθερία, Μαρινάκη Μιχαέλα, Μπούγια Δέσποινα, Μωραΐτη Ελένη

Χορωδία Ενηλίκων: Αναγνωστικής Μιχάλης, Γαρυφαλάκη Πόπη, Θαλασσινού Μαρία, Κάλλα Αρσινόη, Καρυωτάκη Σοφία, Καρυωτάκης Στέφανος, Κούκιας Νίκος, Κουλούρη Μαίρη, Λαμπάκη Μαριτίνα, Λυδάκη Κάλλια, Μαρτιμιανάκη Ιωάννα, Νιονάκη Μάιρα, Παπαδάκη Μαριαλένα, Τσιακάλου Μαρία, Χριστιανίδη Μαρία, Χριστιανίδης Μιχάλης, Ψαλτάκη Λίζα

Ορχήστρα: Ασσαριωτάκη Τόνια (πιάνο), Βερυκάκη Ελευθερία (Βιολί), Σγουρίδης Μάνος (τσελο), Άννινου Νατάσα (φλάουτο), Γιασλακιώτης Αποστόλης (μπάσο), Μοσχονάς Νίκος (ντραμς), Δάκα Ειρήνη (κιθάρα), Δερμιτζάκης Γιάννης (ακουστική κιθάρα)