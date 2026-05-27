Η δράση απευθύνεται σε πολίτες του Ηρακλείου και έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, τη σύνδεσή τους με την τοπική παραγωγή και την πολ0ιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, καθώς και τον ρόλο τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους αμπελώνες και το οινοποιείο Λυραράκη, να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού και να ενημερωθούν για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα συστήματα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γεωργίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διατήρηση της αυθεντικότητας των προϊόντων.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα Κλιματικής Αλλαγήςκαι Βιώσιμης Κινητικότητας Γιάννης Αναστασάκης, ενώ ομιλητές θα είναι οι:

Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Β’ Αντιπρόεδρος, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Βαρθολομαίος Λυραράκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Κτήμα Λυραράκη

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με γευσιγνωσία κρασιών Λυραράκη, συνοδευόμενων από κρητικά προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, όπως τυριά, αλλαντικά και ελιές, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ολοκληρωμένη εμπειρία τοπικής γαστρονομίας και οινικής παράδοσης.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2026, πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026». Η φετινή, 26η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας επικεντρώνεται στα επιχειρηματικά οφέλη για τη φύση, αναδεικνύοντας πως μια οικονομία θετική για τη φύση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Μέσα από τις δράσεις της Πράσινης Εβδομάδας σε ολόκληρη την Ευρώπη, προβάλλονται παραδείγματα και πρακτικές που αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις με βάση τη φύση μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά και διαρκή οφέλη για τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης στο τηλέφωνο 2810 336330

(Ώρες για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-15:00), ή να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/JAT9rWcHgXJ1fYXT9

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2026

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα παρέχει μεταφορά από και προς το

Κτήμα Λυραράκη.

