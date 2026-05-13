Έκθεση Θεραπευτικής Φωτογραφίας διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των δράσεων «Δια Δήμου Μάθηση», την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10:00 έως τις 12:00 στον αύλειο χώρο της Αρμένικης Εκκλησίας (Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος) στην ιστορική συνοικία του Λάκκου.

Στην έκθεση υπό την καθοδήγηση της Ζηνοβίας Πατεράκη, MCs ψυχοθεραπεύτριας και φωτογράφου, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής εσωτερικής διαδρομής, μέσα από τα έργα της ίδιας αλλά και των μαθητών και μαθητριών της, οι οποίοι μετά από συστηματική δουλειά χρησιμοποίησαν τον φωτογραφικό φακό ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και ίασης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά Κώστας Γιαννουλάκης και το σχήμα του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία στους επισκέπτες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.