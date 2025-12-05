Οι τεταρτοετείς φοιτήτριες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, σας προσκαλούν σε μία ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ποιος είναι ο ρόλος της Διατροφής στην Εμμηνόπαυση», που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος Άσκηση στην κοινότητα, με επιβλέπουσα την Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινοτικής Διατροφής Dr. Μουρατίδου Θεοδώρας.

Σε αυτή την ενημερωτική συνάντηση θα παρουσιαστούν οι φυσιολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο σώμα πριν και κατά την εμμηνόπαυση και θα προσφερθούν πρακτικές διατροφικές συμβουλές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων αυτής και υγιεινά snacks.

Στην Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος (Β. Κορνάρου 97, Σητεία) την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00-19:00.