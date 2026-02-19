«Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Σχολείο και Οικογένεια» είναι ο τίτλος ενημερωτικής ομιλίας που πραγματοποιείται στον Δήμο Χερσονήσου, στο πλαίσιο συνέχειας των δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις Γούρνες, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 11.00 το πρωί. Εισηγήτρια της ομιλίας είναι η ψυχολόγος από τον Οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού» κ. Δώρα Γαλανού.

Στόχος της εκδήλωσης, που οργανώνεται από την Αντιδημαρχία Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της εγρήγορσης γύρω από τους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η ομιλία απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς κι εργαζόμενους του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιαστούν πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την αποφυγή διαδικτυακών απειλών, καθώς και τρόποι με τους οποίους η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά στη σωστή ψηφιακή τους συμπεριφορά.