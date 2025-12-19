Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Σητείας στις 17:30, σας περιμένουν
- Κατασκευές με μπαλόνια
- Ζωγραφική
- Κρέπες
- Bazaar από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας!
Στα σπιτάκια των γρίφων θα σας περιμένουν η Αλίκη και ο Χάρυ Πότερ!
Το σπιτάκι των παραμυθιών θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για ακρόαση παραμυθιών του Άντερσεν όπως επίσης και το σπιτάκι του Αη Βασίλη …
Και στο face painting στο “καθρέφτη καθρεφτάκι μου” θα βάφουν Χριστουγεννιάτικα τα προσωπάκια σας!
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρείτε επίσης … ζεστό κρασί και κάστανα από τα χεράκια των μελών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας όπως πολλές γλυκιές λιχουδιές από το κατάστημα Κριθαράκης στη Σητεία!
Και μην ξεχνάτε τα δωράκια σας από τα μικρά μαγαζάκια του χωριού!
Μουσικοθεατρική παράσταση “Εδώ, Λιλιπούπολη!” Christmas Edition από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας στις 19.30 στο Πολύκεντρο του Δήμου Σητείας.