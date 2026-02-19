Τα Κούλουμα γιορτάζει ο Δήμος Χερσονήσου, σε συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, με σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Οι δράσεις απλώνονται σε οικισμούς του Δήμου, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε ένα ζωντανό, παραδοσιακό καλωσόρισμα της Σαρακοστής.

Εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας ανά περιοχή

• Σταλίδα, Παραλιακός Σταλίδας, από τις 11.00 π.μ. (ολοήμερο live event + DJ), με Τουπάκη Αντώνη και DJ M. FRAGAKIS, «Ξυνόχοντρος & Μουζουδιά».

• Ανάληψη Χερσονήσου, Παραλιακός Ανάληψης, 11:00 π.μ. (Δράσεις με χειροποίητες κατασκευές χαρταετών και δημιουργική απασχόληση για παιδιά από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων), Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψης Χερσονήσου.

• Γούβες, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου, 12.00 μ.μ., Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Γουβών «Άγιος Κωνσταντίνος».

• Γωνιές Πεδιάδος Κτίριο Αγίας Τριάδας, 12:00 μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιών Πεδιάδος.

• Άνω Βάθεια, Αύλειος χώρος πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Βάθειας, 12:00 μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βάθειας.

• Κόξαρη, Αύλειος χώρος πρώην Δημοτικού Σχολείου Κόξαρης, 12:00 μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Κόξαρης Πεδιάδος «Ο Άγιος Κήρυκος».

• Σκοτεινό, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτεινού, 12:00 μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτεινού «Η Αγία Παρασκευή».

• Σκόπελα, Αύλειος χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοπέλων, 1:00 μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπέλων.

• Γαλίφα, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλίφας, 12:00 μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλίφας.

• Κοκκίνη Χάνι, Αύλειος χώρος πρώην Δημοτικού Σχολείου, 11:00 π.μ. Εξωραϊστικός – Παραδοσιακός Σύλλογος Κοκκίνη Χάνι.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καινούριου Χωριού «Η Αγία Αναστασία» παράλληλα, συνδιοργανώνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, αποκριάτικο πάρτυ, στις 8:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αποθήκη» με τον DJ Petsas Konstantinos.

«Τα Κούλουμα αποτελούν μια βαθιά ριζωμένη παράδοση που ενώνει τις γειτονιές και τους ανθρώπους του τόπου μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: