Με δυο εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους, ένα Κρητικό αποκριάτικο γλέντι και τα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας, ο Δήμος Ηρακλείου ολοκληρώνει την περίοδο της Αποκριάς και υποδέχεται την Σαρακοστή.

Ειδικότερα, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στα Λιοντάρια, θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικο γλέντι με παραδοσιακή κρητική μουσική από τους Μανώλη Πλαΐτη στη λύρα, τον Γιώργο Κολλάρο στο λαούτο, τον Γιώργο Αρμουτίδη στο μαντολίνο και τον Στέλιο Ανετάκη στο λαούτο.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00, στον Καράβολα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τα Κούλουμα και την έναρξη της Σαρακοστής με άφθονα νηστίσιμα εδέσματα που θα διατεθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες και την εταιρεία «Σαλάτες Οικονομάκη Α.Ε.» για την συνδρομή στις εκδηλώσεις.