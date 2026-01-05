Τρεις ναυαγοί, μια σχεδία, κι ένας κόσμος που ακόμη επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση — ωμή, παράλογη, κωμικοτραγική. Ο Mrożek στήνει μια μαύρη κωμωδία όπου η πείνα λειτουργεί ως τροφή της εξουσίας. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός απογυμνώνονται από το προσωπείο τους, αφήνοντας να φανεί η γυμνή φύση του ανθρώπου — ικανή για τα πάντα.

Μέσα από το γέλιο και τον τρόμο, ο συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια κοινωνία που έχει μάθει να καταναλώνει — ιδέες, αξίες, ανθρώπους. Και ρωτά: πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε; Τι θυσιάζουμε για να σωθούμε; Πόσοι θα μείνουμε στη σχεδία — και ποιοι θα τολμήσουμε, μεσοπέλαγα , να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ελευθερίας;