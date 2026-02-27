Στο Ηράκλειο στρέφεται και το 2026 το ενδιαφέρον του οινικού κόσμου, καθώς η έκθεση «ΟιΝοτικά» επιστρέφει για 18η χρονιά, από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.) στις Γούρνες Ηρακλείου.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 36 οινοποιεία από ολόκληρη την Κρήτη, παρουσιάζοντας στο κοινό και στους επαγγελματίες την εξέλιξη, τη δυναμική και τον πλούτο του Κρητικού αμπελώνα, μέσα από τις γηγενείς ποικιλίες και τις σύγχρονες οινοποιητικές τάσεις του νησιού.

Τα «ΟιΝοτικά 2026» πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και αποκτούν ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς εντάσσονται στον εορτασμό των 20 χρόνων από την ίδρυση του Wines of Crete. Στο πλαίσιο του εορτασμού, το τριήμερο της έκθεσης θα πλαισιωθεί από πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, που περιλαμβάνει θεματικές γευσιγνωσίες, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και το μέλλον του Κρητικού κρασιού.

Ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης:

Παρασκευή 27/2/2026 | 13:00-20:00

Σάββατο 28/2/2026 | 13:00-20:00

Κυριακή 1/3/2026 | 11:00-19:00

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Παρασκευή 27/2/2026

Τελετή Εγκαινίων – 20 Χρόνια «Wines of Crete» 13:00-16:00

13:00 – 13:30

Υποδοχή και προσέλευση προσκεκλημένων.

13:30 – 14:00

Τελετή Εγκαινίων

14:00 – 14:20 Επίσημη Έναρξη των Επετειακών Εκδηλώσεων

Χαιρετισμοί Επισήμων

• Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος

• Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

• Στέλιος Ζαχαριουδάκης, Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης

14:20 – 15:30 Ομιλίες – Σύγχρονη Πορεία και Προοπτικές του Κρητικού Οίνου

14:20 – 14:30

Ομιλία κ. Νίκου Μηλιαράκη

Σύμβουλος Ανάπτυξης & Δικτύωσης, Πρώην Πρόεδρος Δ.Ο.Κ.

«Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης: Από τους πρώτους προβληματισμούς σε ένα ταξίδι

ανάπτυξης.»

14:30 – 14:40

Ομιλία κ. Νίκου Δουλουφάκη

Οινοποιός, Πρώην Πρόεδρος Δ.Ο.Κ.

«Η κρίση του κρασιού ή η κρίση της συνήθειας;»

14:40 – 14:50

Ομιλία κ. Στέλιου Ζαχαριουδάκη

Οινοποιός, Πρόεδρος Δ.Ο.Κ.

«Το μέλλον του κρητικού κρασιού.»

Τελετή Απονομής Βραβείων

14:50 – 15:30

Επίσημη απονομή τιμητικών διακρίσεων και βραβείων.

15:30 – 16:10 Ομιλίες – Ιστορική Τεκμηρίωση του Κρητικού Οίνου

15:30 – 15:40

Ομιλία κ. Δημήτρη Μυλωνά

Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Υποδοχής Επισκεπτών,

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Οίνος εύφρων και μελίφρων, οίνος μελιηδής και γερούσιος: Στοιχεία για τη μινωική

οινική παραγωγή.»

15:40 – 15:50

Ομιλία κ. Χαράλαμπου Γάσπαρη

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

«Αμπελώνες και κρασί στη μεσαιωνική Κρήτη.»

15:50 – 16:00

Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Τσικνάκη

Ιστορικός, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

«Αμπελοκαλλιέργεια και εμπόριο κρασιού στην Κρήτη της ύστερης βενετικής περιόδου.»

16:00 – 16:10

Ομιλία κας Αγγελικής Πανοπούλου Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών «Η συμβολή της αρχειακής έρευνας στη χαρτογράφηση και χρονολόγηση των πατητηριών της βενετικής Κρήτης.»

Ολοκλήρωση Τελετής. Ακολουθεί η κανονική ροή της έκθεσης

13:00-17:00 Δυναμικό «παρών» θα δώσουν στα φετινά ΟΙΝΟΤΙΚΑ οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, μοναδικές λιχουδιές και δημιουργικά κεράσματα για να συνοδεύσετε με τον καλύτερο τρόπο τα μοναδικά αρώματα των κρητικών κρασιών κατά τις οινικές δοκιμές σας.

17:30- 19:30 Σεμινάριο από τον Sommelier Μιχάλη Αλεξανδρή με τίτλο “Βιδιανό &

Λιάτικο. Η εξέλιξή τους στο χρόνο.” δοκιμάζοντας 12 επιλεγμένες & εκλεκτές εσοδείες του Κρητικού Αμπελώνα».

Είσοδος: 15€ | Για την είσοδό σας στην παράλληλη εκδήλωση απαραίτητη είναι η αγορά εισιτηρίου εισόδου.

Δηλώστε εδω: “Βιδιανό & Λιάτικο. Η εξέλιξη τους στο χρόνο.”

Καταξιωμένοι Sommelier θα πραγματοποιούν δωρεάν στο οινόφιλο κοινό τις δράσεις Γευσιγνωσίας «Γίνε Γευσιγνώστης σε 15 λεπτά» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ανά μια ώρα.

Σάββατο 28/2/2026

12:15 |Παρουσίαση Μεγάλου Χορηγού GS Label Print

12:30 |Παρουσίαση Μεγάλου Χορηγού CORK HELLAS

13:00 | Παρουσίαση Μεγάλου Χορηγού & Γευσιγνωσία δειγμάτων Άστρον- Enartis

15:00-18:00 Δράση από τον Sommelier & ιδρυτή της σχολής Genius in Gastronomy κ. Γιώργο Λούκα με τίτλο “Γεύσεις χωρίς σύνορα, με κρασιά της Κρήτης”.

Ένα Γαστρονομικό πάντρεμα κρητικού κρασιού και φαγητού σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης. Η συμβολή της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης εγγυάται ένα υψηλού επιπέδου γαστρονομικό αποτέλεσμα, όπου το κρασί και το φαγητό συνδιαλέγονται με αρμονία και ταυτότητα.

Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν ένα μενού Degustation που αποτελείται από 6 πιάτα, σε συνδυασμό με 6 Ετικέτες επωνύμου Κρητικού κρασιού!

Είσοδος: 30€ Για την είσοδό σας στην παράλληλη εκδήλωση απαραίτητη είναι η αγορά εισιτηρίου εισόδου.

19:00 | Παρουσίαση Μεγάλου Χορηγού Αιγαίου SOLUTIONS ΑΕ

Καταξιωμένοι Sommelier θα πραγματοποιούν δωρεάν στο οινόφιλο κοινό τις δράσεις

Γευσιγνωσίας «Γίνε Γευσιγνώστης σε 15 λεπτά» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης,

ανά μια ώρα.

Δηλωστε εδω: “Γεύσεις χωρις σύνορα, με κρασιά της Κρήτης”

Κυριακή 1/3/2026

11:00 |Παρουσίαση Μεγάλου Χορηγού ΟΙΝΟΑΝΑΛΥΣΗ

12:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ:

«Ακούμε Κρητικά – Τρώμε Κρητικά – Πίνουμε Κρητικά»

Στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης ΟιΝοτικά 2026 – 20 χρόνια Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης και το σύλλογο τυροκόμων Κρήτης, παρουσιάζουμε τη πολιτιστική – γαστρονομική πρόταση:

«Ακούμε Κρητικά – Τρώμε Κρητικά – Πίνουμε Κρητικά»

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την ενιαία εμπειρία της κρητικής φιλοξενίας, όπου η μουσική, η γαστρονομία και το κρητικό κρασί συνυπάρχουν αρμονικά — όπως ακριβώς αξίζει σε κάθε κρητικό γλέντι, είτε το βιώνει ένας ντόπιος είτε ένας επισκέπτης του νησιού.

Την παρουσίαση της πρότασης γαστρονομικά και κοστολογικά θα πραγματοποιήσουν ο σεφ κ. Λευτέρης Σουλτάτος και ο σομελιέ κ. Γιώργος Λούκας.

Πρόγραμμα Ημερίδας – Ομιλίες:

• ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Σταύρος Τζεδάκης: “Στηρίζουμε τον Τόπο μας: Η Τοπική Παραγωγή ως πυλώνας Ανάπτυξης”

• η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, κα Γεωργία Μηλάκη: “Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός: Από τη Γη και το Αμπέλι στο τραπέζι της Κρητικής Φιλοξενίας”

• ο πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, κ. Στέλιος Ζαχαριουδάκης: “Η αξία των συνεργειών για την Κρήτη”

• η πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, κα Ειρήνη Χουδετσανάκη: “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”

Καταξιωμένοι Sommelier θα πραγματοποιούν δωρεάν στο οινόφιλο κοινό τις δράσεις Γευσιγνωσίας «Γίνε Γευσιγνώστης σε 15 λεπτά» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης ανά μια ώρα