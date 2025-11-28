Η Νεφέλη Αντωνίου, από την Κύπρο, παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Είμαι η Αρχή» (στίχοι: Γιώτα Γερογιώργη, μουσική: Κωνσταντία Κατσιάμπα), ενώ η Ζωή Λιαντράκη, από την Κρήτη, συστήνει το δικό της νέο τραγούδι «Χέρια λευκά» (στίχοι–μουσική: Κωνσταντία Κατσιάμπα). Οι δύο καλλιτέχνιδες θα μοιραστούν με το κοινό αξέχαστες εμπειρίες ζωής, ιστορίες φωτός, υπέρβασης και αληθινής ανθρωπιάς

Το «ΧΑΡΙΣΜΑ» στηρίζει και αναδεικνύει καλλιτέχνες με αναπηρία, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και τη διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή.

Μέσα από οργανωμένα προγράμματα μουσικής, θεάτρου, χορού και εικαστικών τεχνών, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες σε ένα περιβάλλον που προάγει τον σεβασμό και την ισότητα .

Η συναυλία αναδεικνύει τις ικανότητες και εξυμνεί τη διαφορετικότητα, μέσα από δύο παράλληλες διαδρομές, οι οποίες ξεκίνησαν στη Νεφέλη στα εννέα της χρόνια, καθώς γνώρισε τον κόσμο μέσα από τη σιωπή και ξαναβρήκε τη φωνή της στο τραγούδι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω όγκου στον εγκέφαλο και της Ζωής που αγκάλιασε το νέο της πρόσωπο με τη λεύκη ως πράξη δύναμης και αποδοχής. Κοινός πυρήνας: η μεταμόρφωση σε φως, η αυτοπεποίθηση, η αντίσταση στο σκοτάδι και η πίστη στον εαυτό μας.

Διάρκεια: 120’

Συντελεστές/τριες: Νεφέλη Αντωνίου (φωνή), Ζωή Λιαντράκη (φωνή), Νίκος Δασενάκης (πλήκτρα & ρυθμοί/τύμπανα), Δημήτρης Κωνσταντίνου (κιθάρα).