Την Τρίτη 5 Μάϊου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση της με αριθ. 382/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ.απόφαση με αριθ.129/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), που αφορά την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις οδούς που περιβάλλουν τους ΚΧ 1736, ΚΧ 1741, ΚΧ 1890 περιοχή Μεσαμπελιών – πάρκο Ερυθραίας.

2. Λήψη απόφασης για την άσκηση παρεμβάσεως υπέρ του κύρους της Δ102/2007 Πράξεως Εφαρμογής (Η με αριθμό ΑΚ 2/2026 αίτηση ακυρώσεως).

3. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτοκίνητό από πτώση κλαδιών δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ηρακλείου.

4. Ορισμός συμβολαιογράφου και εξειδίκευση δαπάνης για την υπόθεση ΒΟΑΚ.

5. Ορισμός συμβολαιογράφου και εξειδίκευση δαπάνης για την υπόθεση ΟΤΕ ΑΕ COSMOTE – ΤΟΜΕΣ.

6. Έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης και Οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ηρακλείου για τα έτη 2026 & 2027».

7. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος των συστεγαζόμενων 20ου & 56ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου.

8. Λήψη απόφασης αποδοχής αναπροσαρμογής τιμών για την υπ’αριθμ. 96752/01-09-2024 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού με την μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων των ΚΗΦΗ, και του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμου Ηρακλείου».

9. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Δαυίδ Μανουσάκη για την παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. .

10. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για μεταφορά ποσού Τραπεζικού λογαριασμού από την Τράπεζα ALPHA BANK στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

11. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

12. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής -Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

13. Εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς έργων τέχνης στη Δημοτική Πινακοθήκη.

14. Εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς έργων τέχνης στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

15. Εισήγηση για παραχώρηση Γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής.

16. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βρυούλων αρ.35.