Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση Innovation Crete 7.0 – Reimagining the Future, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Χανίων.

Για έβδομη χρονιά, η εκδήλωση φέρνει κοντά την ερευνητική κοινότητα, την επιχειρηματικότητα και τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της καινοτομίας στη διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού μέλλοντος του νησιού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις που επικεντρώνονται: • στη συμβολή της έρευνας στην τεχνολογική ανάπτυξη, • στη δυναμική των επιχειρήσεων και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, • και στις πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί για την έρευνα, την εκπαίδευση και την παραγωγή.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή συνάντηση διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, επενδυτικών σχημάτων και δημόσιων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης.