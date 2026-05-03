Την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Πολύκεντρο Σητείας για μία μόνο παράσταση στις 17:30 το απόγευμα.

Γενική είσοδος 8 ευρώ.

Ξαναζωντανεύει, στο κουκλοθεατρικό σανίδι, η πολυαγαπημένη παράσταση “Οι Δροσουλίτες”! Το έργο αυτό, πορεύεται μαζί με τον πασίγνωστο σε όλους Ψαροτρομάρα εδώ και μία δεκαετία και έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό! Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ! Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά έως και έκτη δημοτικού!

Το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ παρουσιάζει μια πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από τη θρυλική Μάχη του Φραγκοκάστελλου με άρωμα του… σήμερα!

Λίγα λόγια για το έργο Όλα μοιάζουν να αλλάζουν στο Φραγκοκάστελλο… Οι παραλίες, τα δέντρα, ακόμα και το ίδιο το Κάστρο απειλούνται να γκρεμιστούν! Δύο πανίσχυροι και αδίστακτοι αγοραστές σχεδιάζουν να μετατρέψουν την ιερή αυτή γη σε πετρελαιοπηγή. Θα καταφέρει άραγε ο μικρός Μανωλιός να υπερασπιστεί το χωριό και το Κάστρο του, μαζί με τους κατοίκους του τόπου, σαν σύγχρονοι… “Δροσουλίτες”; Μια παράσταση γεμάτη δράση, περιπέτεια και συγκίνηση, με δυνατά μηνύματα οικολογίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Με την μοναδική τεχνική του Μαύρου Θεάτρου Στις παραστάσεις μας αξιοποιούμε την εντυπωσιακή τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Σε συνδυασμό με τον ειδικό «ζεστό» φωτισμό, ο ανθρώπινος παράγοντας εξαφανίζεται εντελώς και οι κούκλες, με τα έντονα χρώματα τους, ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των θεατών, κινούμενες… μαγικά!

Γ ια όλη την οικογένεια Επαγγελματικές κουκλοθεατρικές παραστάσεις με μεγάλες κούκλες, πρωτότυπα σκηνικά και υψηλή αισθητική, κατάλληλες για μικρούς και μεγάλους.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης έχει ταξιδέψει την τέχνη του σε: Κάσο, Άγιο Ευστράτιο, Αγαθονήσι και δεκάδες ακόμη ακριτικές περιοχές, καθώς και σε μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, αλλά και στο εξωτερικό: Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30697 798 7248

Γενική είσοδος 8€

ticketservices.gr Προπώληση εισιτηρίων στο

Πληροφορίες: