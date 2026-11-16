Στη σύλληψη των γονιών του άτυχου βρέφους που έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του, μετά από κατανάλωση βενζίνης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για τον 37χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα του αγοριού, η οποία φέρεται να ήταν μαζί του μέσα στο μπάνιο, κατά το χρόνο που το παιδί κατανάλωσε την ποσότητα βενζίνης.

Το ζευγάρι συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής 15-11-2026 σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, ωστόσο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.