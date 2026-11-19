Ποινές “βουνό” σε ανήλικους κρατούμενους από το Νότιο Σουδάν για διακίνηση μεταναστών επέβαλε χθες το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. Συγκεκριμένα τρία άτομα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 134, 88 και 70 ετών αντίστοιχα με την εκτιτέα φυλάκιση να είναι 10 χρόνια.

Η κ. Ηλιάννα Βροντάκη δικηγόρος ενός εκ των ανηλίκων ο οποίος επέβαινε σε λέμβο με 43 άτομα που στις αρχές της χρονιάς κατέληξε στη Γαύδο ανέφερε στα “ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ” πως για τον δικό της εντολέα αλλά και τα άλλα δύο άτομα οι υποθέσεις είχαν κοινά χαρακτηριστικά.

«Ανέφεραν πως εξαναγκάστηκαν να πάρουν το πηδάλιο της βάρκας με τους μετανάστες, υπό το καθεστώς απειλών από τους διακινητές που δρουν στη Λιβύη και είναι πολίτες Ανατολικής Λιβύης.

Οι διακινητές στην περίπτωση του δικού μου εντολέα δεν ανέβηκαν στην βάρκα, του υπέδειξαν πως θα την οδηγήσει και τον άφησαν να την αναλάβει μόνος του! Σε άλλα περιστατικά οδηγούν τη βάρκα για μια ώρα ή μερικά μίλια και στη συνέχεια εγκαταλείπουν τη βάρκα. Ο εντολέας μου ούτε πήρε χρήματα ούτε έδωσε χρήματα» τόνισε. Επειδή από τους κατηγορούμενους ζητήθηκαν νομιμοποιητικά έγγραφα για την ηλικία τους η κ. Βροντάκη παρατήρησε πως αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. «Οι άνθρωποι αυτοί επειδή φεύγουν από μια χώρα εμπόλεμη και πολύ δύσκολες συνθήκες δεν έχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Για αυτό τους συλλαμβάνουν στη Λιβύη. Αυτό που μας λένε είναι πως οι ίδιοι οι αστυνομικοί της Λιβύης τους φέρνουν σε επαφή με τα κυκλώματα διακίνησης, ότι υπάρχουν δηλαδή άτομα με θεσμικούς ρόλους, που τους εργαλειοποιούν χρησιμοποιώντας τους» τόνισε.

Στον εντολέα της κ. Βροντάκη αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας αλλά και του ότι δεν πήρε χρήματα για την πράξη του απλά βρέθηκε σε δυσμενή θέση και αναγκάστηκε να πάρει το πηδάλιο της βάρκας.