Ποινές “βουνό” σε ανήλικους κρατούμενους από το Νότιο Σουδάν για διακίνηση μεταναστών επέβαλε χθες το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. Συγκεκριμένα τρία άτομα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 134, 88 και 70 ετών αντίστοιχα με την εκτιτέα φυλάκιση να είναι 10 χρόνια.
Η κ. Ηλιάννα Βροντάκη δικηγόρος ενός εκ των ανηλίκων ο οποίος επέβαινε σε λέμβο με 43 άτομα που στις αρχές της χρονιάς κατέληξε στη Γαύδο ανέφερε στα “ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ” πως για τον δικό της εντολέα αλλά και τα άλλα δύο άτομα οι υποθέσεις είχαν κοινά χαρακτηριστικά.
«Ανέφεραν πως εξαναγκάστηκαν να πάρουν το πηδάλιο της βάρκας με τους μετανάστες, υπό το καθεστώς απειλών από τους διακινητές που δρουν στη Λιβύη και είναι πολίτες Ανατολικής Λιβύης.
Στον εντολέα της κ. Βροντάκη αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας αλλά και του ότι δεν πήρε χρήματα για την πράξη του απλά βρέθηκε σε δυσμενή θέση και αναγκάστηκε να πάρει το πηδάλιο της βάρκας.