Ένας 76χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες το απόγευμα, στην συνοικία του Πόρου, στο Ηράκλειο, γιατί φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει αδέσποτα ζώα.

Ο 76χρονος έγινε αντιληπτός από περίοικους της γειτονιάς να ψεκάζει με χλωρίνη, την ξηρά τροφή που είχε τοποθετηθεί για την σίτιση αδέσποτων ζώων.

Οι πολίτες ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου και στο σημείο έσπευσαν αμέσως ένστολοι του Α’ Αστυνομικού Τμήματος οι οποίοι αναζήτησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 76χρονο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς. Επίσης, κατάσχεσαν φιάλη, η οποία περιείχε το καυστικό υγρό, όπως αναφέρει η ert news.