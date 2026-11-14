Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, κατόπιν δημοσιευμάτων για αυτοσχέδιους αγώνες πυγμαχίας σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί ηλικίας 30 και 34 ετών για την εμπλοκή τους στην υπό διερεύνηση υπόθεση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ ο 30χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 34χρονος ως εκπαιδευτής πυγμαχίας, διοργάνωσε αυτοσχέδιο αγώνα πυγμαχίας σε δημόσιο χώρο στον οποίο συμμετείχε ο 30χρονος, χωρίς να διαθέτει απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, σε μη κατάλληλο χώρο και χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική κάλυψη, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικία του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Α΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.