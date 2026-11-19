Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για εκτέλεση εργασιών επί του Β.Ο.Α.Κ.

Ειδικότερα:

στη χ/θ 75+700 έως την χ/θ 75+800 (Γέφυρα Γεροποτάμου) θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 έως 00 : 2 0 ώρα της 20/11/2026 που θα λάβουν χώρα οι εργασίες δοκιμαστικών Φορτίσεων του έργου «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης.

θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη κυκλοφορίας κατά που θα λάβουν χώρα οι εργασίες δοκιμαστικών Φορτίσεων του έργου «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης. από την χ/θ 48+300 έως την χ/θ 49+800 (περιοχή Πετρέ-Γεράνι) θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας, οι οποίες θα ισχύσουν έως και την 16-12-2026 προκειμένου λάβουν χώρα ασφαλτικές εργασίες.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.