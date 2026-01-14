Όπως επισημαίνεται, οι νέες οδηγίες δεν παρέχουν ουσιαστικές εγγυήσεις βιοασφάλειας και δεν διασφαλίζουν την αποτροπή εισαγωγής της νόσου στο νησί.

Απουσία ελεγκτικού μηχανισμού

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το προγενέστερο καθεστώς προέβλεπε μια ελεγχόμενη διαδικασία με:

· Υποβολή αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ/ΤΑΑΕ).

· Δέσμευση των ζωοτροφών και έκδοση ειδικής άδειας διακίνησης.

· Διενέργεια ελέγχων και πρόβλεψη καραντίνας των πρώτων υλών.

Αντιθέτως, οι νέες οδηγίες βασίζονται αποκλειστικά στην «καλή πρόθεση» παραγωγών και μεταφορέων. Οι προϋποθέσεις που τίθενται, όπως η επιλογή διαδρομών μακριά από εκτροφές και η απουσία στάσεων, θεωρούνται πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν διοικητικά.

«Δεν υφίσταται λειτουργικός μηχανισμός που να πιστοποιεί ότι κατά μήκος των πραγματικών διαδρομών μεταφοράς δεν υπάρχουν εκτροφές αιγοπροβάτων. Οι οδηγίες βασίζονται σε δηλωτικές προθέσεις και όχι σε αντικειμενικά ελέγξιμες διαδικασίες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κενό βιοσφάλειας», τονίζει ο Σταύρος Τζεδάκης.

Κίνδυνος για την κτηνοτροφία της Κρήτης

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η νησιωτικότητα και οι αυστηροί έλεγχοι στα λιμάνια αποτελούν τη βασική «ασπίδα» προστασίας της Κρήτης. Η απελευθέρωση της διακίνησης ζωοτροφών χωρίς αυστηρό πλαίσιο αναιρεί την προληπτική θωράκιση του νησιού, με τον κίνδυνο εισαγωγής της νόσου να απειλεί με καταστροφή τον τοπικό κτηνοτροφικό κλάδο.

Αίτημα για άμεσες απαντήσεις

Με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Γενικό Γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, η Περιφέρεια Κρήτης ζητά σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση για τα εξής:

1. Με ποια συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα διασφαλίζεται ότι η διακίνηση ζωοτροφών δεν θα αποτελέσει οδό εισαγωγής της ευλογιάς στην Κρήτη;

2. Άμεση επανεξέταση των οδηγιών, καθώς κρίνονται ανεπαρκείς για την προστασία του νησιού.

Η παρέμβαση κοινοποιήθηκε επίσης στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Νικόλαο Συριγωνάκη, Ιωάννη Ανδρουλάκη, Μαρία Λιονή και Νικόλαο Καλογερή, καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.