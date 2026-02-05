Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) όταν μία γυναίκα 60 χρονών ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα της, μετά από σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 3.40 το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά.

Το όχημα που οδηγούσε η 60χρονη, και το οποίο είχε κατεύθυνση προς Κίσσαμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, περνώντας μάλιστα τα διαχωριστικά κολωνάκια που έχουν τοποθετητεί στο δρόμο, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν η άτυχη Χανιώτισσα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό της και να ανασυρθεί δυστυχώς νεκρή από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο ένας από τους τραυματίες επέβαινε στο αυτοκίνητο της 60χρονης ενώ οι άλλοι δύο στα έτερα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, όπως αναφέρει το cretalive