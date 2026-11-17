Για ακόμη μία χρονιά, το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη και η αγάπη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.



Φέτος, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αγόρασαν συνολικά 165 Αστέρια της Ευχής, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του οργανισμού να εκπληρώνει τις βαθύτερες επιθυμίες παιδιών ηλικίας 3 έως 17 ετών, που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.



Το έργο του Make-A-Wish είναι πολύ περισσότερο από την πραγματοποίηση μιας επιθυμίας. Είναι η προσφορά μιας ξεχωριστής εμπειρίας, που χαρίζει στα παιδιά χαρά, δύναμη και ελπίδα, ενισχύοντας την ψυχική τους αντοχή σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Γιατί μια ευχή μπορεί να γίνει μια φωτεινή στιγμή μέσα στις δυσκολίες, μια πολύτιμη ανάμνηση και μια αφορμή να ξανακάνουν όνειρα!



Η συμμετοχή μας σε αυτή τη δράση έχει, όμως, και μια ξεχωριστή παιδαγωγική αξία. Μέσα από μικρές πράξεις προσφοράς, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μαθαίνουν να νοιάζονται για τον συνάνθρωπο, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των άλλων και να αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και η δική τους μικρή συνεισφορά μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας.



Γιατί η αξία ενός αστεριού δεν βρίσκεται στο μέγεθός του, αλλά στο φως που μπορεί να χαρίσει!



Θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς μας, που αγκάλιασαν και φέτος αυτή την πρωτοβουλία.165 αστέρια – Μία κοινή ευχή: Κανένα παιδί να μη χάνει την ελπίδα του!

Από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου