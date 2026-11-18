Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης, διοργάνωσαν μια ξεχωριστή δράση, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από την αξία της καλοσύνης, της προσφοράς, του σεβασμού και της αλληλεγγύης.

Η δράση ξεκίνησε στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, με παρουσίαση από μαθητές και μαθήτριες των Γ΄, Δ΄και Ε΄ τάξεων σύντομων μηνυμάτων για την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης.

Στη συνέχεια, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια βιωματική δραστηριότητα μέσα από το «Κουτί της Καλοσύνης». Στο κουτί υπήρχαν μικρά χαρτάκια με διαφορετικές «Αποστολές Καλοσύνης». Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, τα παιδιά επελεγαν τυχαία μια αποστολή και προσπαθούσαν να την πραγματοποιήσουν. Μια ακόμη δημιουργική δραστηριότητα ηταν κατασκευή του «Τοίχου της Καλοσύνης», ενός μεγάλου συλλογικού έργου πάνω σε χαρτί του μέτρου. Όλοι οι μαθητές του σχολείου έγραψαν μηνύματα, ζωγράφισαν και αποτύπωσαν τις σκέψεις τους για την καλοσύνη.



“Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής και προς το περιβάλλον. Πάνω απ’ όλα, θέλουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η καλοσύνη δεν είναι κάτι που γιορτάζουμε μόνο μία ημέρα τον χρόνο. Είναι μια καθημερινή επιλογή που μπορεί να κάνει το σχολείο μας πιο φιλικό, πιο χαρούμενο και πιο όμορφο για όλους. Γιατί η καλοσύνη ξεκινά από τον καθένα μας και μεγαλώνει όταν τη μοιραζόμαστε!”, σχολιασαν οι εκπαιδευτικοί Βάρδα Ιωάννα και Καρπαθιωτάκη Μαρία.

Από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Νικολάου