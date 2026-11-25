Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου πραγματοποίησε σήμερα σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Στο πλαίσιο των δράσεων, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε συμβολική δράση κατά την οποία προσφέρθηκαν πορτοκαλί ζέρμπερες, συνοδευόμενες από καρτελάκια με QR code, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό και χρήσιμες πληροφορίες.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συμβολική δράση φωταγώγησης της λίμνης Αγίου Νικολάου.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιδιώκουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας, της σιωπής και της ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης.

Κεντρικό μήνυμα της ημέρας είναι το«Σπάσε τη σιωπή-Είμαστε εδώ».

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.