Η απασχόληση μετακλητών εργαζομένων από την Ασία στα ξενοδοχεία της Κρήτης αναδείχθηκε σε κομβικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την ομαλή λειτουργία του κλάδου φιλοξενίας κατά τη σεζόν του 2026. Η έντονη έλλειψη εγχώριου εργατικού δυναμικού, ένα πρόβλημα που διογκωνόταν σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησε τους ξενοδόχους του νησιού στην αναζήτηση πρακτικών λύσεων εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Η μαζική έλευση εργαζομένων από χώρες της Ασίας, όπως οι Φιλιππίνες, η Ινδία και το Μπαγκλαντές, διαμόρφωσε ένα νέο σκηνικό στην κρητική φιλοξενία.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της «εισαγωγής» εργατικού δυναμικού είναι οι Φιλιππίνες.

Οι Φιλιππίνες αποτελούν τον βασικότερο πυλώνα της στρατηγικής μετάκλησης εργαζομένων για τον τουρισμό της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, η συγκεκριμένη εθνικότητα επιλέχθηκε μαζικά από τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους του νησιού λόγω των δομημένων κρατικών διαδικασιών εξαγωγής εργατικού δυναμικού της χώρας τους, αλλά και της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Με το κλείσιμο των ξενοδοχειακών μονάδων συναντήσαμε στην πόλη του Αγίου Νικολάου να κυκλοφορούν πολλές ομάδες και μεμονωμένοι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες, που αποτέλεσαν και την πολυπληθέστερη ομάδα μετακλητών εργαζόμενων στα ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Οι εργαζόμενοι αυτοί διεκπεραίωσαν τα χαρτιά τους για τη διακοπή της εργασιακής τους σχέσης με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αναχώρησαν για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε 4-5 μήνες οι περισσότεροι απ’ αυτούς μαζί με άλλους θα επιστρέψουν για να εργαστούν στην Κρήτη, την επόμενη τουριστική περίοδο…

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, ο απολογισμός της σεζόν 2026 κρίνεται θετικός. Οι μετακλητοί εργαζόμενοι από την Ασία κάλυψαν αποτελεσματικά τα κενά, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να διατηρήσουν τα υψηλά στάνταρ υπηρεσιών, για τα οποία φημίζεται η Κρήτη παγκοσμίως. Η παρουσία τους λειτούργησε σταθεροποιητικά για την αγορά, αποτρέποντας τη μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω υποστελέχωσης.

Μπορεί η επιθυμία των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να είναι η πρόσληψη Ελλήνων και αν είναι εφικτό ντόπιων από την τοπική αγορά εργασίας, ώστε να ικανοποιείται η επιθυμία των περισσότερων πελατών που επιζητούν επαφή και επικοινωνία με το ελληνικό στοιχείο, αλλά χρόνο με το χρόνο, τούτο καθίσταται όλο και πιο δύσκολο, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ παράγοντας με πολύχρονη εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Το μέλλον του τουριστικού μοντέλου

Η τάση εισαγωγής ξένου προσωπικού για τα ξενοδοχεία της χώρας μας, άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου της χώρας. Η ανάγκη για μακροχρόνιο σχεδιασμό, διακρατικές συμφωνίες με σταθερούς όρους και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού είναι πλέον επιτακτική.

Και όπως διαφαίνεται, η απασχόληση μετακλητών εργαζομένων από την Ασία στα ξενοδοχεία της Κρήτης το 2026 δεν ήταν απλώς μια προσωρινή λύση ανάγκης, αλλά η αρχή μιας νέας, πολυπολιτισμικής πραγματικότητας για τον ελληνικό τουρισμό.

Γενικά οι ξενοδόχοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από το εγχείρημα αυτό. Και μάλλον… την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι, επισημαίνουν ότι η ελληνική φιλοξενία μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, αρκεί να επιδεικνύει ευελιξία, σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στις παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Οι αριθμοί

Για το 2026, στην Κρήτη είχαν κατατεθεί περίπου 3.100 αιτήσεις που αφορούσαν 7.500 εργαζόμενους, μια αύξηση της τάξης του 45% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και δεν πρόκειται για μεμονωμένες προσλήψεις, κάθε αίτηση περιλαμβάνει συχνά ολόκληρες ομάδες εργαζομένων, που φτάνουν ακόμη και τα πέντε άτομα.

Η πορεία των εγκεκριμένων μετακλήσεων για τα ξενοδοχεία και την εστίαση της Κρήτης αποτυπώνει ανάγλυφα τη σταδιακή αλλαγή του μοντέλου στελέχωσης:

Το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 1.028 μετακλητοί εργαζόμενοι στο νησί. Ήταν η χρονιά των πρώτων διερευνητικών κινήσεων από μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, κυρίως με πιλοτικά προγράμματα απασχόλησης.

Το 2025 ο αριθμός σημείωσε κατακόρυφη άνοδο φτάνοντας τους 1.753 εργαζόμενους. Η αύξηση αυτή ήταν σχεδόν 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες άρχισαν να ομαλοποιούνται και η ανάγκη για προσωπικό έγινε πιο πιεστική.

Το 2026 η τάση κορυφώθηκε. Μόνο από την αγορά των Φιλιππίνων, οι αρχικές συμφωνίες των ξενοδόχων προέβλεπαν την άφιξη πάνω από 4.000 εργαζομένων για τη σεζόν, ενώ συνολικά οι εγκρίσεις και οι μεταφορές θέσεων από την κατηγορία των εκτάκτων αναγκών αυξήθηκαν ραγδαία προκειμένου να καλυφθούν οι εξαντλημένες ειδικότητες της τουριστικής αγοράς.

Στο Λασίθι, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε η ΑΝΑΤΟΛΗ από το αρμόδιο Τμήμα Αλλοδαπών Ν. Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο αριθμός των Φιλιππινέζων που εργάστηκαν τη φετινή σεζόν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Λασιθίου ήταν 323 άτομα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ