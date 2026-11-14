Μια ημέρα δημιουργίας, εθελοντισμού και συλλογικής προσφοράς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου!

Το σχολείο μας σήμερα πήρε άλλη μορφή! Γέμισε χρώματα, σχέδια, χαμόγελα και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους με αγάπη, δημιουργικότητα και μεράκι!

Με την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, γονέων, μαθητών και μαθητριών, καθώς και παλαιών συναδέλφων, ενώσαμε τις δυνάμεις μας σε μια όμορφη εθελοντική δράση εξωραϊσμού και παιδαγωγικής αναβάθμισης του σχολικού μας περιβάλλοντος.

Η αυλή μας μεταμορφώθηκε σε έναν πολύχρωμο χώρο παιχνιδιού, κίνησης και βιωματικής μάθησης! Σχεδιάστηκαν επιδαπέδια παιχνίδια, αριθμητικές διαδρομές, τρίλιζες και στόχοι, ώστε τα παιδιά να αξιοποιούν δημιουργικά τον χρόνο τους στα διαλείμματα και οι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους με βιωματικές, διαθεματικές και κινητικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση γηπέδου βόλεϊ, ενισχύοντας τις δυνατότητες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, ιδιαίτερα σημαντικό για ένα σχολείο που λειτουργεί σε λυόμενες εγκαταστάσεις και στερείται οργανωμένων αθλητικών υποδομών.

Η ανανέωση συνεχίζεται και στη σχολική μας βιβλιοθήκη! Με την τοποθέτηση νέας μοκέτας και την αναμενόμενη άφιξη πολύχρωμων πουφ, διαμορφώνουμε σταδιακά έναν πιο φιλόξενο, λειτουργικό και δημιουργικό χώρο φιλαναγνωσίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς!

Θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την προσφορά των χρωμάτων και ιδιαίτερα στον κ. Νικόλαο Φαρσάρη για την ανταπόκριση, τη διευκόλυνση και την πολύτιμη συμβολή του στην παροχή των χρωμάτων.

Στον κ. Πέτρο Ουτσικά, πατέρα μαθήτριάς μας, για την ευγενική προσφορά της μοκέτας στη σχολική βιβλιοθήκη.

Στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Χρύσα Κορδαλή, καθώς και στους/ις Αλεξάνδρα Νικολοπούλου, Πέτρο Χουντή, Δήμητρα Κορδαλή, Σταύρο Διαλυνά και Κρυστάλλη Μανασάκη, για την ενεργό συμμετοχή και την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Στις συναδέλφους εκπαιδευτικούς Ευαγγελία Μαυρομάτη, Βίβιαν Κοκολάκη, Στέλλα Ταμπακάκη και Αλεξάνδρα Γαλανομάτη, καθώς και στον συνταξιούχο συνάδελφο Αλέξανδρο Λιανουδάκη, που με ενθουσιασμό και προσωπική εργασία συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης.

Και φυσικά, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα παιδιά που συμμετείχαν μαζί με τους γονείς τους, προσθέτοντας τη δική τους πινελιά!

Η αυθόρμητη αντίδρασή τους, βλέποντας την αυλή να αλλάζει, ήταν η πιο όμορφη ανταμοιβή μας:

«Κυρία αυτό είναι ένα . . Άλλο σχολείο!»

Και πράγματι, το σχολείο μας σήμερα μοιάζει διαφορετικό!

Όχι μόνο χάρη στα χρώματα και στα σχέδια, αλλά κυρίως χάρη στους ανθρώπους που του έδωσαν ζωή!

Σε μια απαιτητική καθημερινότητα, με περιορισμένους χώρους και υποδομές, αποδεικνύουμε πως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συλλογική προσφορά μπορούν να μετατρέψουν τις δυσκολίες σε ευκαιρίες.

Ως Διευθύντρια, ευχαριστώ προσωπικά όλους όσοι αφιέρωσαν χρόνο, κόπο και θετική ενέργεια για να κάνουμε το σχολείο μας ομορφότερο και την καθημερινότητα των παιδιών μας πιο δημιουργική!

Γιατί η πραγματική δύναμη ενός σχολείου βρίσκεται στους ανθρώπους του. Και η πιο ουσιαστική αλλαγή αρχίζει όταν το «εγώ» γίνεται «εμείς»!

Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα όταν τα πιστεύουμε, τα μοιραζόμαστε και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να τα κάνουμε πράξη!

Παρασκευή Παγκάλου

Διευθύντρια 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου