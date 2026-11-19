Απεργιακό κάλεσμα από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου:

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Εσύ που καθημερινά ξεκινάς από νωρίς το πρωί για να ανοίξεις το κατάστημα, να γεμίσεις τα ράφια, να δουλέψεις στην αποθήκη, στο γραφείο ή στην εξυπηρέτηση. Εσύ που βρίσκεσαι όλη μέρα στην εργασία, εξυπηρετώντας εκατοντάδες πελάτες και διακινώντας χιλιάδες ευρώ, αλλά στο τέλος του μήνα δυσκολεύεσαι να καλύψεις ακόμα και τις πιο βασικές ανάγκες της οικογένειάς σου.

Εσύ που επιστρέφεις στο σπίτι κουρασμένος, με ελάχιστο χρόνο για τον εαυτό σου και τους ανθρώπους σου.

Δεν πάει άλλο! Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση!

Δεν είμαστε μηχανές παραγωγής κέρδους, ούτε γεννηθήκαμε για να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς δικαιώματα και χωρίς αξιοπρέπεια. Δεν είναι φυσιολογικό να αγωνιούμε καθημερινά για το πώς θα πληρώσουμε το νοίκι, το ρεύμα, τα τρόφιμα και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας, ενώ ο πλούτος που παράγουμε μεγαλώνει στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ο κόπος και ο ιδρώτας μας αξίζουν σεβασμό! Η ζωή μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Στις 25 Νοεμβρίου απεργούμε! Αφήνουμε πίσω τη δουλειά, κατεβάζουμε τα ρολά, σταματάμε τις μηχανές και δίνουμε μαζικά το παρών στον δρόμο του αγώνα.

Απαντώντας μάλιστα στην κασέτα «η οικονομία δεν αντέχει», κάθε φορά που τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, νοσοκομεία και σχολεία, τονίζει: «Η οικονομία τους αντέχει τα πάντα, εκτός από τις ανάγκες μας! Αντέχει τα 800 δισ. ευρώ της πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ, 500.000 ευρώ τη μέρα για τις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύουν τα κέρδη των εφοπλιστών, τους Patriot στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύουν τους πετρελαιάδες, τις συμφωνίες με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ»

Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε εμείς τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Δεν θέλουμε ο πλούτος που παράγουμε να γίνεται πολεμικό υλικό, ούτε να μπαίνει η χώρα μας σε επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς.

«Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία»

Τίποτα δεν χαρίζεται. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις μας κερδίζονται με συλλογικό αγώνα, οργάνωση και διεκδίκηση. Γι’ αυτό ενώνουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας και παλεύουμε για:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς , που να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα.

, που να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα. Καμία συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους. Μείωση των πολεμικών δαπανών και διάθεση των χρημάτων για την υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές ανάγκες.

Μείωση των πολεμικών δαπανών και διάθεση των χρημάτων για την υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές ανάγκες. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους , με πενθήμερο, 7ωρο και 35ωρο. Κατάργηση των σπαστών ωραρίων, της ελαστικής απασχόλησης και της εργασίας τις Κυριακές.

, με πενθήμερο, 7ωρο και 35ωρο. Κατάργηση των σπαστών ωραρίων, της ελαστικής απασχόλησης και της εργασίας τις Κυριακές. Μέτρα ουσιαστικής προστασίας από την ακρίβεια , με μειώσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και φθηνό ρεύμα και θέρμανση για κάθε νοικοκυριό.

, με μειώσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και φθηνό ρεύμα και θέρμανση για κάθε νοικοκυριό. Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας , με αυστηρούς ελέγχους και μέτρα προστασίας. Δεν δεχόμαστε να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα για τα κέρδη κανενός.

, με αυστηρούς ελέγχους και μέτρα προστασίας. Δεν δεχόμαστε να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα για τα κέρδη κανενός. Προστασία της λαϊκής κατοικίας, ώστε κανένα σπίτι εργατικής ή λαϊκής οικογένειας να μην καταλήγει στα χέρια τραπεζών και funds.

Μην αφήνεις τον φόβο και την απογοήτευση να σε κρατούν μακριά από τον αγώνα. Κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος του όταν υπάρχει συλλογική δράση και αλληλεγγύη.

Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας! Χωρίς τους εργαζόμενους δεν λειτουργεί τίποτα. Μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε όσα μας στερούν και να ανοίξουμε τον δρόμο για μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου δεν μένουμε θεατές! Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση.

Ιεράπετρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία (Πλατεία Ελευθερίας)

Άγιος Νικόλαος 11:00 π.μ. στην (Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου)

Παρεμβάσεις στην πόλη της Σητείας στις 24 Νοεμβρίου

Για τους μισθούς μας, τα δικαιώματά μας, την αξιοπρέπειά μας και τη ζωή που μας αξίζει!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!