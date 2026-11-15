Ο χρόνος που μετριέται με ναυτικά όργανα, ο χρόνος που αποτυπώνεται στα ανθρώπινα κύτταρα, αλλά και ο χρόνος που αποκτά νόημα μέσα από τη ζωή και την τέχνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής δεύτερης ημέρας (14/11) του «Τριημέρου Λόγου & Τέχνης» στο Κινηματοθέατρο REX.

Η διοργάνωση που πραγματοποιείται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν) δημιουργεί έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής ιδεών και γνώσης προσεγγίζοντας πολυεπίπεδα το κεντρικό της θέμα: «Ο Χρόνος».

Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας άνοιξαν με τους χαιρετισμούς τους εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας δίνοντας το στίγμα της διοργάνωσης:

Η κ. Ελένη Βλάσση Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Ανδρουλάκη χαρακτήρισε τον χρόνο ως «μια ευθεία γραμμή που συνδέει τις εποχές, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους, μεταφέροντας τα επιτεύγματα κάθε εποχής ώστε να προχωράμε παραπέρα». Συνεχάρη τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για τη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας πως μέσα από τον λόγο και την τέχνη επιχειρείται συλλογικά η προσέγγιση αυτού του παναιώνιου ερωτήματος.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου Γεωργία Πολυχρονάκη ευχαρίστησε το κοινό, τους ομιλητές και την Περιφέρεια Κρήτης για την πολύτιμη στήριξη, τονίζοντας πως «η Κρήτη διαθέτει πολιτιστική ταυτότητα, δυναμική, ανθρώπους που ξεχωρίζουν και η Περιφέρεια αναγνωρίζει τα σπουδαία πολιτιστικά γεγονότα που γεννιούνται απ’ άκρη σ’ άκρη στο νησί».

Η κ. Κατερίνα Σπυριδάκη Βουλευτής Λασιθίου σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τοποθέτηση σημείωσε πως «ενώ η επιστήμη προσπαθεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή μας, η ανθρωπιά μας καλεί να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια μας». Συγχαίροντας τους διοργανωτές, κατέληξε με το μήνυμα: «Ας μην ζητάμε από τον χρόνο να μας δώσει περισσότερη ζωή, ας ζητήσουμε από τον εαυτό μας να δώσει περισσότερο νόημα στον χρόνο».

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ξεδιπλώθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες που καθήλωσαν το κοινό:

« Η ανθρώπινη ανάγκη να μετρήσει τον χρόνο». Ο ωρολογοποιός Ιωάννης Μόνος παρουσίασε την εξέλιξη της ναυτικής χρονομέτρησης μέσα από σπάνια αντικείμενα στην ενότητα : «Μετρώντας τον χρόνο, διασχίζοντας τις θάλασσες. Η εξέλιξη της ναυτικής χρονομέτρησης» που συντόνισε η εκπαιδευτικός Ναυτιλιακών Μαθημάτων του πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών κ. Άννα Κουτσαντωνάκη .

Ο ωρολογοποιός παρουσίασε την εξέλιξη της ναυτικής χρονομέτρησης μέσα από σπάνια αντικείμενα στην ενότητα : «Μετρώντας τον χρόνο, διασχίζοντας τις θάλασσες. Η εξέλιξη της ναυτικής χρονομέτρησης» που συντόνισε η εκπαιδευτικός Ναυτιλιακών Μαθημάτων του πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών κ. . «Ο χρόνος μέσα μας: Γήρανση, ασθένεια και ανθρώπινη εμπειρία»: Κορυφαίοι επιστήμονες φώτισαν τη βιολογική και υπαρξιακή διάσταση του χρόνου. Ο Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο ΙΜΒΒ του ΙΤΕ κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης μίλησε για την «Επιστήμη της γήρανσης: τα ευρήματα της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας» ο Παθολόγος-Ογκολόγος – Δ/ντης της Ογκολογικής Μονάδας της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ (Θεσσαλονίκη) κ. Γιάννης Μπουκοβίνας μίλησε για την «αφηγηματική ιατρική» και την αξία του παρόντος «Αφηγηματική ιατρική. Άδραξε τον χρόνο», ενώ ο Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννης Σουγκλάκος « προσέγγισε τη «διαδρομή του χρόνου μετά τη διάγνωση του καρκίνου».

Τη συζήτηση συντόνισε η παθολόγος-ογκολόγος του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου κ. Μαρία Ροβίθη.

«Ο χρόνος της ζωής» Η βραδιά κορυφώθηκε με την προβολή της νέας, βαθιά ανθρώπινης ταινίας του Κώστα Γαβρά «Η Τελευταία Πνοή» (Le Dernier Souffle).

Τις εκδηλώσεις του «Τριημέρου Λόγου & Τέχνης» παρουσιάζει και συντονίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Σγουρός.

Στο φουαγιέ του κινηματοθεάτρου REX φιλοξενείται έως και σήμερα το βράδυ, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» της φωτογράφου Κατερίνας Μαυροπούλου.

Το «Τριήμερο Λόγου & Τέχνης 2026» συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στο Κινηματοθέατρο REX.

Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας ανοίγει τους ορίζοντες στον χρόνο του Σύμπαντος, στη γεωλογική ιστορία, στις ανθρώπινες διαδρομές και στη διαχρονικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά την κορύφωση ενός τριημέρου αφιερωμένου στη γνώση, τον διάλογο και τον πολιτισμό.