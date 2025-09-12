Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978), β) Το αριθμ.Πρωτ.:2212.12/1069/01-09-2025 με ΑΔΑ: ΨΔ404653ΠΩ-Δ14 έγγραφο μας αποφασίζει την άρση απαγόρευσης της προσωρινής κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή «Καραβοστάσι Αγίου Νικολάου» σε στίγμα 35ο 8΄ 3.63΄΄Β, 25ο 43΄ 43.14΄΄Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό.

Ο Λιμενάρχης α.α.

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ