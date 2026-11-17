Με μια εξαιρετική εμφάνιση και μια σπουδαία προσωπική επιτυχία, ο μαθητής της Α΄ τάξης του σχολείου μας, Κουτσάκης Γιάννης, κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στο αγώνισμα του σόλο, στους Προκριματικούς Αγώνες Ελλάδας και Κύπρου για το Dance World Cup 2027!

Η εντυπωσιακή του παρουσία, το ταλέντο, η τεχνική και η αφοσίωσή του στον χορό τον οδήγησαν στην κορυφή, χαρίζοντάς του μια σημαντική διάκριση και μια θέση στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, από τις 29 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2027.

Γιάννη, μας έκανες όλους περήφανους!

Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου, αλλά και για την προσπάθεια και την επιμονή που κρύβονται πίσω από κάθε σου βήμα. Συγχαρητήρια και στην οικογένειά σου για την πολύτιμη στήριξή της!

Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να χορεύεις με το ίδιο πάθος, να ξεπερνάς τον εαυτό σου και να κατακτάς νέες κορυφές!

Καλή επιτυχία στη Λισαβόνα! Το σχολείο μας θα είναι πάντα δίπλα σου!