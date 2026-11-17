Οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του σχολείου μας, Ελισάβετ Ντενέκ και Έμιλι Μπάλλα, μάγεψαν με τον χορό τους και κατέκτησαν την κορυφή!

Με το υπέροχο ντουέτο τους απέσπασαν το Χρυσό Μετάλλιο στους Προκριματικούς Αγώνες Ελλάδας και Κύπρου για το Dance World Cup 2027, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, από τις 29 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2027.

Η σπουδαία αυτή διάκριση γεμίζει χαρά και περηφάνια ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα!

Θερμά συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, καθώς και στους γονείς τους, για τη στήριξη και την ενθάρρυνσή τους.

Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για το ταλέντο και την επιτυχία τους, αλλά και για το ήθος, την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους!

Ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους και να μας χαρίζουν πάντα τόσο όμορφες στιγμές!

Καλή επιτυχία στη συνέχεια και στη μεγάλη διοργάνωση της Λισαβόνας!