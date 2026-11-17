Η Ελισάβετ Ντενέκ, μαθήτρια της Β΄ τάξης του σχολείου μας, συνεχίζει να μας κάνει περήφανους με τις εξαιρετικές επιδόσεις της στον χορό!

Στους Προκριματικούς Αγώνες Ελλάδας και Κύπρου για το Dance World Cup 2027, κατέκτησε τη 2η θέση και το Αργυρό Μετάλλιο στο αγώνισμα του σόλο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ταλέντο, την αγάπη και την αφοσίωσή της στον χορό!

Ελισάβετ, θερμά συγχαρητήρια! Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για τις διακρίσεις σου και σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να προχωράς με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και το χαμόγελό σου!