Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στην Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου με αίτημα την παραμονή των Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου ως αυτοδύναμες υπηρεσίες με όλα τα αντικείμενα σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συγκέντρωση των φορολογικών αρμοδιοτήτων, επισημαίνοντας ότι η αποδυνάμωση των περιφερειακών υπηρεσιών προκαλεί καθυστερήσεις, αυξάνει το κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις και δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αποκέντρωσης και καλούν τους παραγωγικούς φορείς να στηρίξουν τη διεκδίκησή τους.

Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Λασιθίου εξέδωσαν ψήφισμα στήριξης για τη διατήρηση της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου ως αυτοδύναμης υπηρεσίας. Αναφέρουν:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Λασιθίου συνεδρίασε εκτάκτως την 23η Νοεμβρίου 2026 και εξέτασε το κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης (Αρ. Πρωτ. 24/2026) σχετικά με τη διατήρηση της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου ως αυτοδύναμης υπηρεσίας με όλα τα αντικείμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η διατήρηση και η ενίσχυση των φορολογικών υπηρεσιών στην περιφέρεια αποτελεί ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Η συγκέντρωση των Δ.Ο.Υ. σε ενιαίο φορολογικό κέντρο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια άμεσης επαφής με τον φορολογούμενο, σε καθυστερήσεις, σε μετακινήσεις και κόστος για τους πολίτες και σε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στο τηλεφωνικό κέντρο 1521.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

Εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Σύλλογο Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης και στους εργαζόμενους των φορολογικών υπηρεσιών. Στηρίζει το αίτημα να παραμείνει η ΔΟΥ Αγίου Νικολάου αυτοδύναμη υπηρεσία με όλα τα αντικείμενα σε επίπεδο Διεύθυνσης. Στηρίζει τη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, από ώρα 12:30 έως 15:30, στη ΔΟΥ Αγίου Νικολάου. Καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών του Λασιθίου και των επαγγελματιών της περιοχής στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Κασωτάκης

Ο Γραμματέας Ιωάννης Παπαδάκης