Το Βραβείο Καινοτομίας «ΑΡΓΩ» – θεσμό που έχει καθιερώσει η Διεθνής Ένωση ΑΡΓΩ – Δίκτυο Ελλήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τις Βρυξέλλες- απονεμήθηκε στην Αθηνά Αναστασάκη. Η απονομή του βραβείου έγινε στην Ακαδημία Αθηνών, από την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τα Βραβεία «ΑΡΓΩ» είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελλών, στόχος της οποίας είναι η επιβράβευση των Ελλήνων της Διασποράς που τιμούν την καταγωγή τους, η προβολή των επιτευγμάτων τους για παραδειγματισμό των νεότερων γενεών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και η ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για την επιτυχία των νέων της στο εξωτερικό.

Η Αθηνά Αναστασάκη βραβεύτηκε μαζί με άλλους οχτώ επιστήμονες που διακρίνονται σε διάφορους τομείς, μακριά από την Ελλάδα. Η βραβευθείσα επιστήμων είναι κόρη του συντοπίτη μας Καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Γιώργου Αναστασάκη. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συνέχισε με μεταδιδακτορικές σπουδές σε Αυστραλία και Αμερική. Το 2019 ανέλαβε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και προήχθη στη θέση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιώσιμων Πολυμερών.

Αναγνώριση

Τα Βραβεία «ΑΡΓΩ» έχουν στόχο τον κοινό προβληματισμό για τα τρέχοντα εθνικά και ενωσιακά θέματα και την προώθησή τους στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Απονέμονται για όγδοη συνεχόμενη χρονιά και αποτελούν πλέον ετήσιο θεσμό. Απονέμονται κάθε χρόνο σε διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού και καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Αθλητισμού, Ανθρωπιστικής Προσφοράς, Γαστρονομίας, Επιστημών, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Πολιτισμού και Τεχνών και Προσφοράς στα Κοινά.

Η απόσταση που χωρίζει τους Έλληνες του εξωτερικού από την Ελλάδα είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την έννοια τους και την αγάπη τους για τον τόπο και τον πολιτισμό της καταγωγής τους. Επιπλέον, πολλές φορές, η επικοινωνία μεταξύ του μητροπολιτικού χώρου και της περιφέρειας είναι ατελής, κυρίως όσον αφορά στα τεκταινόμενα εκτός Ελλάδας. Για τους λόγους αυτούς, η Αργώ αποφάσισε το θεσμό των Βραβείων των Ελλήνων του Εξωτερικού. Με την αναγνώριση των Ελλήνων εκείνων που διακρίνονται εκτός Ελλάδας σε διάφορους τομείς, σκοπείται η υπενθύμιση της παρουσίας τους και διαθεσιμότητάς τους στο εσωτερικό, ο παραδειγματισμός προς άλλους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, αλλά και η αναγνώριση της συμβολής τους στην έννοια της ελληνικότητας. Με άλλα λόγια η ενίσχυση του Ελληνισμού και των αξιών που αντιπροσωπεύει παγκόσμια και, εν τέλει, η συνδυαστική αξιοποίησή τους προς όφελος των ελληνικών στόχων.

Να γυρίζω στη χώρα μου

Η βραβευθείσα νέα επιστήμων παραλαμβάνοντας το βραβείο επεσήμανε ότι αυτή την τιμή και αναγνώριση τις αφιερώνει στην επιστημονική ομάδα της, αφού, όπως τόνισε, η έρευνα είναι μια συλλογική προσπάθεια.

Επίσης ευχαρίστησε την οικογένειά της, που, όπως τόνισε, την κάνει ευτυχισμένη και την ισορροπεί και κατορθώνει να μη δουλεύει 100 ώρες την εβδομάδα όπως συνήθιζε παλαιότερα, και που της δίνει το πιο όμορφο κίνητρο, να επιστρέφει κάθε μέρα σπίτι με χαρά και με ανυπομονησία.

Η Αθηνά Αναστασάκη απηύθυνε «ένα τελευταίο ευχαριστώ στην Ελλάδα, που η σημερινή τελετή αποτελεί μια υπενθύμιση. Ό,τι ό,τι και αν καταφέρω στο εξωτερικό, πάντα θα αναζητώ ένα λόγο, μια δικαιολογία για να γυρίζω στη χώρα μου έστω και για λίγο…».

Ν.Τ.