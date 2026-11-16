Τη λειτουργία τριών νέων ξενοδοχείων στην Ελλάδα το 2027 ανακοίνωσε η Domes Resorts, μετά την εξαγορά της Casa Collective τον Απρίλιο του 2026. Στο πλαίσιο της επέκτασης, το brand Casa Cook θα κάνει το ντεμπούτο του στη Χαλκιδική και τη Σαντορίνη, ενώ ένα νέο ξενοδοχείο Cook’s Club θα ανοίξει στην Κασσάνδρα, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο ανάπτυξης των δύο lifestyle ξενοδοχειακών brands.

Το Casa Cook Athos αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2027 στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την ανακαίνιση του Ξενία Ουρανούπολης του 1959, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Όρος Άθως.

Το ξενοδοχείο των 60 δωματίων διατηρεί τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα, ενώ σε δεύτερη φάση προβλέπεται η προσθήκη ακόμη 45 δωματίων.

Το Cook’s Club Kassandra σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο εξέλιξης του brand, με την παρουσίαση του πρώτου του ξενοδοχείου στην ηπειρωτική Ελλάδα και την υιοθέτηση μιας νέας δημιουργικής κατεύθυνσης. Με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας το καλοκαίρι του 2027, ανάμεσα στους πευκόφυτους λόφους της Κρυοπηγής, στη δυτική χερσόνησο της Χαλκιδικής, το νέο adults-only ξενοδοχείο παραπέμπει σε μια ιδιωτική εξοχική κατοικία με χαλαρή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Το Casa Cook Santorini θα είναι το τρίτο ξενοδοχείο που θα ανοίξει το 2027, με την έναρξη λειτουργίας του να προγραμματίζεται για τις αρχές του δεύτερου τριμήνου, στο Φηροστεφάνι, διαθέτοντας μόλις έξι παραδοσιακές υπόσκαφες κατοικίες, σχεδιασμένες να προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο διαμονής και γνωριμίας με το νησί.

«Η εξαγορά της Casa Collective αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξής μας, επιτρέποντάς μας να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των lifestyle ξενοδοχειακών μας brands, ενισχύοντας παράλληλα τη διακριτή ταυτότητα των Casa Cook και Cook’s Club. Το άνοιγμα αυτών των τριών νέων ξενοδοχείων, τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία μας, αποδεικνύει πόσο βαθιά πιστεύουμε στην ψυχή και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των brands», δήλωσε ο Δρ. Γιώργος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts και Πρόεδρος της Casa Collective.

«Καθώς η Casa Collective συνεχίζει να αναπτύσσεται, αξιοποιούμε τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των επισκεπτών μας, δημιουργώντας ουσιαστικούς λόγους για να μας επιλέγουν ξανά, μέσα από εμπειρίες που σέβονται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε brand και κάθε προορισμού», δήλωσε ο Remo Masala, Ιδρυτής της Casa Collective και της Vision Alphabet.