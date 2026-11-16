Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Άγιος Νικόλαος, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Ειδικότερα, την Κυριακή, κατά τη διάρκεια των αγώνων του Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου και από τις 10:00 έως τις 13:00, όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής ως εθελοντές δότες, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να δοθεί ελπίδα και προοπτική ζωής σε ανθρώπους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, της προέδρου του συλλόγου, η απώλεια της οποίας άφησε το δικό της αποτύπωμα στην αθλητική και κοινωνική ζωή του Αγίου Νικολάου.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Άγιος Νικόλαος» επιδιώκει να συνδέσει τον αθλητισμό με την προσφορά στον συνάνθρωπο, αναδεικνύοντας ότι η αξία της συμμετοχής και της αλληλεγγύης δεν περιορίζεται στους αγωνιστικούς χώρους.