Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες ότι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την πρώτη φάση της μόνιμης πεζοδρόμησης τμήματος της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και της αναδιαμόρφωσης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.

Οι παρεμβάσεις βασίζονται στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 294/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 419/2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 1338/11.03.2026). Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός της σταδιακής υλοποίησης των ήδη εγκεκριμένων ρυθμίσεων, βάσει σχετικής τεχνικής εισήγησης, θα εισαχθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Πρώτη φάση: Πεζοδρόμηση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τις απαραίτητες προσωρινές διαμορφώσεις, την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφαλή εφαρμογή της πεζοδρόμησης και της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκειά τους ενδέχεται να ισχύσουν προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία και στη στάθμευση, με την προβλεπόμενη σήμανση και τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας.

Δεύτερη φάση: Η συνολική ανάπλαση

Η εφαρμογή εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελεί το πρώτο βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου.

Σε δεύτερη φάση προβλέπεται η συνολική ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και των γύρω δρόμων, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου.

Το έργο θα περιλαμβάνει οριστικές διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, βελτίωση της προσβασιμότητας για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και στην οργάνωση της στάθμευσης, μεταξύ άλλων στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου.

Στόχος ένα πιο ασφαλές και φιλικό κέντρο πόλης

Η παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για ένα πιο λειτουργικό, ασφαλές και προσβάσιμο κέντρο πόλης, με περισσότερο χώρο για τους πεζούς, ενισχυμένη οδική ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες για την καθημερινότητα και την εμπορική δραστηριότητα. Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παρακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν ζητήματα κατά την εφαρμογή τους.