Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Αγίου Νικολάου ότι την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. ενημερωτική ομιλία σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου.

Η δράση διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και έχει θέμα: «ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΖΩΗ – ΕΜΦΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπαστυνόμος Β΄ κ. Κωνσταντίνος Φραγκάκης, από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας καθώς και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής της.