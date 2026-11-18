Με ιδιαίτερη απήχηση και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στο Ωδείο Τέχνης Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο, ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σεμινάριο Beatbox και Αεροφώνων με εισηγητή τον διακεκριμένο μουσικό και διδάκτορα μουσικολογίας Νίκο Δημηνάκη.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στις παράλληλες δράσεις του «Τριημέρου Λόγου και Τέχνης» και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και το Ωδείο Τέχνης Κρήτης.

Το σεμινάριο ανέδειξε τη δημιουργική σύζευξη της φωνητικής κρούσης με παραδοσιακά και σύγχρονα πνευστά όργανα, προσφέροντας ένα «διαφορετικό» βιωματικό εργαστήρι μουσικής σε έναν χώρο ιδανικό από πλευράς ακουστικής.

Ο Νίκος Δημηνάκης εντυπωσίασε τους συμμετέχοντες με την αμεσότητα, τη μεταδοτικότητα και την απλότητα της στοχευμένης διδασκαλίας του. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δέχτηκε ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους απαντώντας με εύστοχο τρόπο και μεταφέροντας ουσιαστικές γνώσεις με στόχο την εξοικείωση του κοινού με αυτή την ιδιαίτερη μορφή τέχνης.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον μαθητές του Ωδείου Τέχνης Κρήτης, μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου, Πρόσκοποι και δημότες. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο καταξιωμένος τραγουδοποιός Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η συγγραφέας Λένα Διβάνη, η βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, καθώς και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη.