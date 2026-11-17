Μια διαφορετική βιωματική εμπειρία, που συνδυάζει το χιούμορ με την ψυχολογία, την επιστήμη με την προσωπική έκφραση και τη δύναμη της ανθρώπινης επικοινωνίας!

Ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με το «Stand Up Therapy – ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥ!», μια πρωτοποριακή βιωματική παράσταση που προσκαλεί το κοινό να δει διαφορετικά τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους.

Μέσα από το χιούμορ, τις προσωπικές αφηγήσεις, την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και την προαιρετική συμμετοχή του κοινού, δημιουργείται ένας χώρος συνάντησης, επικοινωνίας και ουσιαστικού προβληματισμού.

Γιατί, όπως λέει και το μήνυμα της παράστασης:

«Ένας για όλους, όλοι για έναν!»