Στην τέχνη της οργανοποιίας μας μύησε ο κ. Σήφης Αποστολάκης την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, όταν το ΣΔΕ Αγίου Νικολάου επισκέφθηκε το εργαστήριό του στα Λακώνια στα πλαίσια του φετινού μας project ««Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ:ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ»»

Η γνωριμία μας ξεκίνησε με την αφήγηση της προσωπικής του διαδρομής. Μια εφηβική επιθυμία να κατασκευάσει το δικό του μουσικό όργανο τον οδήγησε στην Καστοριά, στη Σχολή Κατασκευής και Μελέτης Παραδοσιακών Οργάνων, και άνοιξε τον δρόμο για την ενασχόλησή του με την οργανοποιία.

Σήμερα, στο εργαστήριό του κατασκευάζονται κλασσικές κιθάρες, μαντολίνα, μαντόλες, κρητικά και στεριανά λαούτα, ούτια, κρητικές, ποντιακές και πολίτικες λύρες, παραδοσιακά κρητικά λυράκια, μπουζούκια και μπαγλαμάδες, καθώς και δοξάρια. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα όργανα είχαμε τη χαρά να τα δούμε από κοντά αλλά και να ταξιδέψουμε στους ήχους τους. Ακόμα, ο κ. Αποστολάκης μας παρουσίασε τα στάδια κατασκευής ενός μουσικού οργάνου, από τη διαμόρφωση του σκάφους και του μανικιού έως την τοποθέτηση των χορδών, καθώς και τα καλούπια και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.

Επιπρόσθετα, μας ταξίδεψε στα μυστικά του ξύλου: στα αρώματα, στην υφή και, φυσικά, στον ήχο του. Μας εξήγησε πως ακόμη και κομμάτια από το ίδιο ξύλο μπορούν να δώσουν διαφορετικό ηχητικό αποτέλεσμα.Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση μάς έκανε η κατασκευή μουσικού οργάνου από νεροκολοκύθα, τον γνωστό σε όλους μας «τσούκο».

Μέσα από αυτή την βιωματική και ξεχωριστή επίσκεψη, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ ανακάλυψαν πως εκεί, ανάμεσα σε ξύλα, εργαλεία και χορδές, οι νόμοι της φυσικής συναντούν την τέχνη και την αγάπη του δημιουργού. Εκεί. το υλικό αποκτά φωνή και η γνώση γίνεται μουσική.

Παράλληλα, με αυτή μας την επίσκεψη είχαμε την ευκαιρία να αναλογιστούμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί αυτή η λαϊκή τέχνη, που απαιτεί γνώση, υπομονή και, πάνω απ’ όλα, μεράκι. Μια τέχνη που κινδυνεύει να σβήσει, αν δεν βρεθούν άνθρωποι πρόθυμοι να την μάθουν και να την αγαπήσουν αλλά και να τη μεταδώσουν στις επόμενες γενιές με την στήριξη της Πολιτείας. Μόνο έτσι η διαφύλαξη αυτής της πολύτιμης παράδοσης θα πάψει να εξαρτάται αποκλειστικά από την προσωπική επιμονή των δημιουργών της.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Σήφη Αποστολάκη για τη φιλοξενία και για τη γενναιοδωρία με την οποία μοιράστηκε τις γνώσεις και την αγάπη του για την οργανοποιία!

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι

Η εκπαιδεύτρια Ελληνικού Γραμματισμού Ειρήνη Πλατάκη

Ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Ιεράπετρας Αργυράκης Δημήτριος