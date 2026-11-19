Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Οχημάτων Εποχής διοργανώνει αυτοκινητοδρομία την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, με προορισμό τη Σητεία.

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, από την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, με τα ιστορικά μας οχήματα.

Στις 13:00, με την άφιξή μας στη Σητεία, θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

Μετά την ξενάγησή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τα οχήματά μας στο λιμάνι της Σητείας και στη συνέχεια να απολαύσουμε τοπικά εδέσματα, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες γύρω από την κοινή μας αγάπη για τα ιστορικά οχήματα.

Στην παρέα μας μπορούν να συμμετάσχουν και φίλοι των ιστορικών οχημάτων με τα συμβατικά τους αυτοκίνητα, για να μοιραστούμε όλοι μαζί αυτή την όμορφη διαδρομή!

Σας περιμένουμε όλους για μια όμορφη εκδρομή, γεμάτη ιστορία, όμορφες εικόνες και αγάπη για τα ιστορικά οχήματα!

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, στα τηλέφωνα:

6945778823 – 6976779033

Για το Δ.Σ.

Γιώργος Μπελούκας

Πρόεδρος

Ιωάννης Ευαγγελινάκης

Γραμματέας