Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 17 περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης (10 τετελεσμένες και 7 απόπειρες) οι οποίες διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας (Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ιωάννινα, Άρτα, Δράμα, Κομοτηνή, Κατερίνη).

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ένας 51χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες και συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 12.10.2026 έως και 14.11.2026 άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας είτε το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου, είτε επικαλούμενοι αστυνομικούς για δήθεν φύλαξη τιμαλφών, είτε την ιδιότητα λογιστή, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν και να αφήσουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή σε υποδεικνυόμενο σημείο ή άτομο.

Στη συνέχεια ο 51χρονος έχοντας το ρόλο εισπράκτορα παραλάμβανε τα χρήματα ή τιμαλφή, καταφέρνοντας μ΄αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει σε -10- περιπτώσεις, χρηματικό ποσό 31.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης χρηματικής αξίας.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κυνηγετικό όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή, το χρηματικό ποσό των 3.435 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, ένα μαχαίρι, τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.