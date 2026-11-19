Στο πλαίσιο του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης στον Άγιο Νικόλαο, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους κήπους του Minos Beach Art Hotel και να γνωρίσουμε από κοντά τη σημαντική συλλογή γλυπτών που φιλοξενείται στον χώρο.

Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Στράτος Πατσάκης, μας υποδέχθηκε και μας ξενάγησε, προσφέροντάς μας παράλληλα ένα όμορφο πρωινό.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν η κ. Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, και ο κ. Παναγιώτης Πεντάρης, Θανατολογος.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία της Διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης, καθώς η επίσκεψη σε έναν χώρο με αξιόλογη υπαίθρια συλλογή έργων τέχνης και με αναφορά στη δημόσια γλυπτική αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία γνωριμίας με μια ακόμη ενδιαφέρουσα πολιτιστική πτυχή του τόπου μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Στράτο Πατσάκη για την υποδοχή, την ξενάγηση και την ευγενική φιλοξενία.

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Γεωργία Πολυχρονάκη