Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου “ΙΤΑΝΟΣ” και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Παλαικάστρου σας προσκαλούν, την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 στην πλατεία Παλαικάστρου, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου!!!

με….

-Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες

-Φιλαρμονική Δήμου Σητείας

-Θεατρικό – Χορευτικό δρώμενο «Ακόμα και ο ΣΚΡΟΥΤΖ μπορεί…»

Ώρα Έναρξης: 04:30μ.μ.

Οργάνωση:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ «ΙΤΑΝΟΣ»

Συνδιοργάνωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Μετά την λήξη της εκδήλωσης σας περιμένουμε στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, στην πρώην μπουτίκ

«ΑΠΟΨΗ»