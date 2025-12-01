Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου “ΙΤΑΝΟΣ” και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Παλαικάστρου σας προσκαλούν, την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 στην πλατεία Παλαικάστρου, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου!!!
με….
-Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες
-Φιλαρμονική Δήμου Σητείας
-Θεατρικό – Χορευτικό δρώμενο «Ακόμα και ο ΣΚΡΟΥΤΖ μπορεί…»
με….
-Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες
-Φιλαρμονική Δήμου Σητείας
-Θεατρικό – Χορευτικό δρώμενο «Ακόμα και ο ΣΚΡΟΥΤΖ μπορεί…»
Ώρα Έναρξης: 04:30μ.μ.
Οργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ «ΙΤΑΝΟΣ»
Συνδιοργάνωση:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ «ΙΤΑΝΟΣ»
Συνδιοργάνωση:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Μετά την λήξη της εκδήλωσης σας περιμένουμε στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, στην πρώην μπουτίκ
«ΑΠΟΨΗ»
«ΑΠΟΨΗ»