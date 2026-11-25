Την σημαντική ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Λασιθίου με προσλήψεις 50 συνοριοφυλάκων δρομολογεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο πρωτοφανής για τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής αριθμός προσλήψεων καθορίστηκε μετά από στενή συνεργασία του αρμόδιου Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη και η απόφαση έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Υπενθυμίζεται πως το σχετικό αίτημα είχε τεθεί στο επίκεντρο συνάντησης των κ.κ. Πλακιωτάκη και Χρυσοχοΐδη με τους Δήμαρχους Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, Σητείας Γεώργιου Ζερβάκη, Οροπεδίου Λασιθίου Γεώργιου Αθανασάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκο Καμινογιαννάκη, καθώς και εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων των συνοριακών φυλάκων.

Ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε για την εξέλιξη: “Η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη 50 νέων συνοριοφυλάκων στον Νομό Λασιθίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την περιοχή μας, καθώς ενισχύει ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αναβαθμίζει τις δυνατότητες των αρμόδιων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών.

Πρόκειται για έναν μεγάλο και πρωτοφανή αριθμό προσλήψεων για τα δεδομένα του Λασιθίου, ο οποίος αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Πολιτεία ακούει τις ανάγκες της περιφέρειας και προχωρά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αρμόδιο Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς και για την άμεση ανταπόκρισή του σε ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημα των φορέων και των κατοίκων του νομού μας. Η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στο Λασίθι αποτέλεσε σταθερή προτεραιότητά μου και διεκδικήθηκε με επιμονή και συστηματικές παρεμβάσεις.

Σήμερα, ένα σημαντικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας γίνεται πράξη. Αποδεικνύουμε ότι με συνεργασία, συνεννόηση και συνεχή διεκδίκηση μπορούμε να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια ούτε αυτονόητο αγαθό. Είναι βασική προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε λύσεις και να εργαζόμαστε για ένα ισχυρότερο και ασφαλέστερο Λασίθι”