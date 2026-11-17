53 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973, ένα κορυφαίο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το σχολείο μας τίμησε την επέτειο με μια ξεχωριστή εκδήλωση, αφιερωμένη στα γεγονότα της επταετίας 1967–1974 και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στο επίκεντρο της γιορτής βρέθηκε η προβολή ενός ειδικά διαμορφωμένου βίντεο, με ηχογραφημένες αφηγήσεις μαθητών και μαθητριών, που παρουσίαζαν σημαντικές στιγμές της περιόδου της δικτατορίας και των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τραγούδια συνδεδεμένα με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά μηνύματα της επετείου.

Μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την ιστορική μνήμη και να προβληματιστούν γύρω από τη σημασία της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Θερμές ευχαριστίες στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό, κ. Γκιόλια, για την επιμέλεια και την οργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που εργάστηκαν με συνέπεια και δημιουργικότητα για την πραγματοποίησή της.