Οι τηλεφωνικές απάτες εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο συχνές μορφές εξαπάτησης πολιτών με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται κυρίως την ανησυχία αλλά και την εμπιστοσύνη των υποψήφιων θυμάτων τους. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα και σενάρια, όπως δήθεν τροχαία ατυχήματα συγγενικών προσώπων, την ιδιότητα λογιστών ή αστυνομικών, καταφέρνουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στα θύματά τους.

Η εξαιρετικά μεθοδική έρευνα και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση 17 περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης εκ των οποίων οι 10 ήταν τελεσμένες και οι 7 απόπειρες και οι οποίες διεπράχθησαν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας: στον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, τη Δράμα, την Κομοτηνή και την Κατερίνη.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε μάλιστα και η συμμετοχή στην σπείρα ενός 51χρονου Αγιονικολιώτη, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του εισπράκτορα και κατάφερε να αποσπάσει σε 10 περιπτώσεις το χρηματικό ποσό των 31.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την μεγάλη επιτυχία της αστυνομικής έρευνας.

Η Υπηρεσία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και αντιμετωπίζει με αυξημένη προσοχή το ζήτημα των τηλεφωνικών απατών, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα που έχει λάβει το συγκεκριμένο φαινόμενο αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους πολίτες.

Η ευαισθητοποίηση στο εν λόγω ζήτημα έχει αποτυπωθεί έμπρακτα μεταξύ άλλων και από τις ενημερωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν οργανωθεί το τελευταίο διάστημα. Έχουν διπλό στόχο, την ανάδειξη των κίνδυνων που συνδέονται με τις τηλεφωνικές απάτες, την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και την παροχή χρήσιμων συμβουλών για την πρόληψη και την αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Οι περισσότερες τηλεφωνικές απάτες κυρίως έχουν θύματα ηλικιωμένα άτομα ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι επιτήδειοι συνεχώς εφευρίσκουν νέα και διαφορετικά προσχήματα που έχουν ως στόχο να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η προανάκριση

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζερβάκης, η Αστυνομία είχε πληροφορίες ότι ο 51χρονος ενδέχεται να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους απάτες. Τον έψαχναν μερικές ημέρες, όμως βρισκόταν εκτός του Αγίου Νικολάου. Τον εντόπισαν μόλις επέστρεψε στον Άγιο Νικόλαο, τον προσήγαγαν στην υπηρεσία και ακολούθησε ο απαραίτητος έλεγχος. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή, ένα μαχαίρι, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.435 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Η διαδικασία της προανάκρισης διήρκησε πολλές ώρες και ο 51χρονος ομολόγησε για όλες τις περιπτώσεις ανά την Ελλάδα στις οποίες είχε συμμετάσχει.

Αναζητούνται δυο αλλοδαποί

Ο Διευθυντής ανέφερε ότι ο ρόλος του 51χρονου που συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση ήταν του εισπράκτορα.

Δύο ακόμα αλλοδαπά άτομα αναζητούνται και δεν προέρχονται από την περιοχή μας.

Κατά το χρονικό διάστημα από 12.10 έως και 14.11.2026, εκείνοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας είτε το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου, είτε επικαλούμενοι τους αστυνομικούς που δήθεν θα τους προστάτευαν, είτε την ιδιότητα του λογιστή. Προσπαθούσαν έτσι να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν και να αφήσουν ή να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή τους σε υποδεικνυόμενο σημείο ή άτομο. Στη συνέχεια ενημέρωναν τον εισπράκτορα για το πού θα μεταβεί για να εισπράξει.

Δράση σε 10 πόλεις

Ο κ. Ζερβάκης σημείωσε ότι η εγκληματική ομάδα δρούσε σε 10 πόλεις ανά την Ελλάδα. Κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 30.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα απροσδιόριστης, αλλά μεγάλης αξίας.

Ευτυχώς από την περιοχή του Αγίου Νικολάου δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κάτι, όμως ο 51χρονος παραδέχτηκε ότι πίσω από όλες τις απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης που διενεργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή είχε συμμετοχή με τον ίδιο ρόλο. Δηλαδή, βρισκόταν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που κάποιο θύμα ήταν έτοιμο να παραδώσει χρήματα ή κοσμήματα ώστε να πάει άμεσα στη διεύθυνση για να τα παραλάβει.

Ο Διευθυντής συμπλήρωσε ότι το τελευταίο διάστημα, στην Υποδιεύθυνση του Αγίου Νικολάου, είχαν 7 καταγγελίες απόπειρας τηλεφωνικής εξαπάτησης και οι πολίτες μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση και κατέθεσαν τι ακριβώς είχε συμβεί και πως επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν.

Σε επίπεδο Κρήτης, η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να αποσπάσει χρήματα από θύματα στους Νομούς Ηρακλείου και Χανιών.

Τα περισσότερα θύματα τηλεφωνικών απατών είναι ηλικιωμένα άτομα.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζερβάκης από τα θύματα που υπάρχουν ανά την Ελλάδα αποτυπώνεται ότι απευθύνονταν κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ηλικιωμένους.

Οδηγίες προστασίας

Ο Διευθυντής υπογράμμισε ότι όποιος πολίτης έχει πέσει θύμα απάτης, αλλά ακόμη και εκείνος που αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι επιχείρησαν να τον εξαπατήσουν, θα πρέπει να απευθύνεται αμέσως, χωρίς δισταγμό στην Αστυνομία και να καταγγείλει το περιστατικό. Η άμεση ενημέρωση των αρχών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συμβάλλει τόσο στη διερεύνηση των υποθέσεων, όσο και στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών σε βάρος άλλων πολιτών.

Παράλληλα ο Διευθυντής τόνισε ότι πλέον όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από την ηλικία τους θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και να μην λειτουργούν παρορμητικά και βιαστικά. Είναι σημαντικό να αξιολογούν με προσοχή κάθε πληροφορία που λαμβάνουν, να μην δείχνουν εύκολα εμπιστοσύνη σε αγνώστους, να μην ενεργούν βεβιασμένα και να επιβεβαιώνουν όλα όσα άκουσαν. Για παράδειγμα, συμβούλεψε σε περίπτωση που δεχτεί κάποιος πολίτης τηλεφώνημα στο οποίο να ισχυρίζονται ότι το παιδί του χτύπησε, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται άμεσα χρήματα για επέμβαση στο νοσοκομείο, να τηλεφωνεί άμεσα ο ίδιος ο πολίτης στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού του για να το επιβεβαιώσει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην προστασία των προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων ξεκαθαρίζοντας ότι τηλεφωνικά καμία τράπεζα, κανένας φορέας, οργανισμός ή αστυνομικός δεν πρόκειται να ζητήσει προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως τον αριθμό pin, τα ψηφία των τραπεζικών καρτών ή άλλους κωδικούς πρόσβασης.

Κλείνοντας στάθηκε και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νεότερες γενιές στην πρόληψη του φαινομένου επισημαίνοντας πως οι νεότεροι σε ηλικία πολίτες θα πρέπει να συζητούν και να ενημερώνουν τους γονείς και τους παππούδες τους για τις μορφές τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής απάτης που κατά διαστήματα κυκλοφορούν. Η ενημέρωση μέσα στην οικογένεια, η ανταλλαγή πληροφοριών και η εξοικείωση όλων με τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι μπορούν να λειτουργήσουν ως μια επιπλέον ασπίδα προστασίας ιδιαίτερα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ενδέχεται να αποτελέσουν ευκολότερους στόχους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ