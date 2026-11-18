Μέσα από ένα πλούσιο αφιέρωμα, διανθισμένο με βίντεο, κείμενα και τραγούδια, ξετυλίχθηκε το χρονικό των γεγονότων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αναδεικνύοντας το ιστορικό τους αποτύπωμα και τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων τους.

Θερμές ευχαριστίες στον εκπαιδευτικό του σχολείου μας Γιώργο Στεργιόπουλο για την εξαιρετική επιμέλεια της γιορτής, στη φιλόλογο Δέσποινα Βάρδα για τη διδασκαλία των κειμένων και, φυσικά, στους μαθητές και τις μαθήτριές μας που συμμετείχαν και έδωσαν φωνή στα μηνύματα του Πολυτεχνείου.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο μια επέτειος μνήμης. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις. Χρειάζονται γνώση, επαγρύπνηση, ενεργό συμμετοχή και καθημερινή υπεράσπιση.